Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein 58-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen (18.02.2025) gegen 07:00 Uhr die Wiesestraße in Richtung Nürnberger Straße. Nach vorliegenden Informationen fuhr ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger mit seinem PKW-Cupra aufgrund ungenügenden Abstandes auf den PKW-VW des 58-Jährigen auf, wodurch dieser verletzt wird. An beiden Fahrzeugen entstand folglich Sachschaden im niedrigen verstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entzieht sich jedoch durch Weiterfahrt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter. Eine halbe Stunde nach dem Unfall konnte der 63-jährige Unfallverursacher im Bereich der Zopfstraße an einer Tankstelle angetroffen werden. Der Fahrer stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässiger Körperverletzung und des unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zum Unfallgeschehen nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden Bezugsnummer 0044183/2025). (AK)

