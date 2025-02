LPI-G: Ladendieb gestellt

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen (15.02. - 17.02.2025) brachen unbekannte Täter in der Körnerstraße in Altenburg in die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter gelangten gewaltsam in das Kellergeschoss und öffneten dort drei Parzellen, vermutlich um sich nach Beutegut umschauen. Aus einem Kellerabteil wurden folglich zwei Fahrräder (1x olivfarbenes ...

