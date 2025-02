Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kellerabteile und Fahrräder entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen (15.02. - 17.02.2025) brachen unbekannte Täter in der Körnerstraße in Altenburg in die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter gelangten gewaltsam in das Kellergeschoss und öffneten dort drei Parzellen, vermutlich um sich nach Beutegut umschauen. Aus einem Kellerabteil wurden folglich zwei Fahrräder (1x olivfarbenes Elektro-Mountainbike; 1x schwarzes Downhill-Fahrrad mit orangefarbenen Akzenten) im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages entwendet. Aus den anderen Parzellen wurde nichts entwendet. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0042358/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell