POL-RE: Waltrop: Polizei sucht tatverdächtige Männer

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Montag wurden im Bereich Büscherstraße und Kanonenstraße mindestens 35 Fahrzeuge beschädigt. Gegen 06 Uhr am Morgen waren Zeugen die Beschädigungen aufgefallen. An den Autos sind die Heckscheibenwischer umgeknickt oder abgerissen, teilweise wurden Seitenspiegel beschädigt. Die genaue Höhe des Sachschadens konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei hat bereits einen ...

