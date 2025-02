LPI-G: Schneeballschlacht endet mit Polizeieinsatz

Altenburg (ots) - Rositz: Unbekannte Täter brachen am 15.02.2025 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 21:25 Uhr in zwei Einfamilienhäuser in der Fichtenhainicher Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den beiden Häusern, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach Angaben der Geschädigten Bargeld, Schmuck und Parfüm. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zum ...

