Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in ein Einfamilienhaus meldete am Wochenende eine Verantwortliche der Geraer Polizei. Offenbar verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu dem aktuell nicht bewohnten Haus Am Thränitzer Berg und verursachten im Inneren Sachschäden an einer Tür. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen dem 30.12.2024 und dem 14.02.2025. Ob die Täter Beute machten ist unklar. Die Geraer Polizei, Tel. 0365 / 829 -0, ermittelt nun dazu und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. (Bezugsnummer 0040881/2025). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell