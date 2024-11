LPI-GTH: Zutritt verschafft- Zeugensuche

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 72-Jähriger parkte seinen Volvo gestern in der Straße der DSF in Gamstädt. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an seinem Pkw fest, welche offensichtlich von einem Verkehrsunfall herrührten. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte augenscheinlich den Volvo touchiert, einen Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursacht und ...

mehr