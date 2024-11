Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Ilmenau (ots)

Ein im Bereich eines Autohauses in der Langewiesener Straße abgestellter Funkstreifenwagen der Marke Ford geriet in der zurückliegenden Nacht, gegen 03.30 Uhr in Brand. Das Feuer griff anschließend auf einen daneben geparkten Ford über. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 90.000 Euro geschätzt, am Funkstreifenwagen entstand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen, unter anderem zur Brandursache, wurden aufgenommen und dauern an. (jd)

