POL-NOM: Fundfahrrad/Kinderfahrrad - Eigentümer gesucht !

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Stiftsfreiheit- Weihnachtsmarkt. Am Montag, 02.12.2024, wurde dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim ein Kinderfahrrad in amtliche Verwahrung (Fundsache) übergeben. Das Kinderrad, ( Marke SHAGGY / bzw. BIG SHAGGY, grün, Vorderrad und Hinterrad verfügen über Fußstützen), stand mehrere Tage auf dem Weihnachtsmarkt. Der Eigentümer möge es sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim abholen. Sollte sich kein sogenannter Verlierer/Eigentümer zu erkennen geben, wird die Angelegenheit als Fundsache weiter bearbeitet und das Rad wird zur weiteren Veranlassung am Freitag, 06.12.2025, dem Fundbüro bzw. dem Bauhof der Stadt Bad Gandersheim übergeben.

