POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

22-Jähriger schwer verletzt

Blender/Intschede. Schwer verletzt wurde am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ein 22-jähriger Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Intscheder Dorfstraße (K9). Der junge Mann war in Richtung Daverden unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Neben der Straße kollidierte der Wagen mit einem Baum, anschließend wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Mit schweren Verletzungen musste 22-Jährige in eine Klinik eingeliefert werden. Am Opel entstand ein Totalschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Sprinter kollidiert mit Baum

Osterholz-Scharmbeck/Pennigbüttel. Leicht verletzt wurde am Mittwochmorgen gegen 5:30 Uhr ein 63-jähriger Sprinter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Unter den Linden (K5). Der Mann war in Richtung der Straße Stubbenkuhle unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Neben der Straße kollidierte der Transporter mit einem Baum. Mit leichten Verletzungen wurde der 63-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Am Wagen entstand ein Totalschaden.

