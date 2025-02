Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: A27: Feuer zerstört Sattelauflieger ++ Autobahnpolizei Langwedel geht von technischem Defekt aus ++ Verkehrsbehinderungen bis in die Nachmittagsstunden

Walsrode (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag gegen 9:30 Uhr ein Sattelauflieger auf der A27 in Brand. Der Fahrer des Sattelzuges war vom Walsroder Dreieck kommend in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er kurz hinter der Anschlussstelle Walsrode-West plötzlich Rauch am Auflieger wahrnahm. Der Fahrer lenkte den 40-Tonner auf den Seitenstreifen, wo es ihm noch gelang, den Auflieger samt geladener Fahrzeugteile abzukoppeln und die Zugmaschine in Sicherheit zu bringen. Die alarmierte Feuerwehr rückte daraufhin an, um den Brand des Aufliegers zu löschen. Der von den Flammen verursachte Schaden war so groß, dass letztlich von einem Totalschaden auszugehen ist. Außerdem wurde die Fahrbahndecke der A27 in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nur schwer beziffern, er dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzte waren nicht zu beklagen. Die Autobahnpolizei Langwedel geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, die Ermittlungen dauern diesbezüglich an. Aufgrund des Brandes und der folgenden Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A27 in Richtung Bremer Kreuz kurz hinter der Anschlussstelle Walsrode-West voll gesperrt werden, es entstand ein kilometerlanger Stau. Die Sperrung dauert derzeit an, jetzigen Prognosen zufolge dürfte sie erst in den Nachmittagsstunden aufgehoben werden.

