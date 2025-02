Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kinder beobachten Fahrraddiebstahl++In Geschäft eingebrochen++Auffahrunfall mit mehreren Leichtverletzten+

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kinder beobachten Fahrraddiebstahl+ Schwanewede. Ein bislang unbekannter Täter stahl am Montagvormittag, gegen 11.30 Uhr, vor der Schule im Waldweg ein Fahrrad und fuhr in Richtung des Spielplatzes Tilsiter Weg. Drei Schüler bemerkten den Mann an den Fahrradständern und hielten sein Verhalten für verdächtig, sodass sie eine Lehrerin informierten. Im Verlauf meldete sich ein 40-Jähriger, dass sein schwarzes Mountainbike aus dem Fahrradständer gestohlen wurde.

Der männliche Täter soll schwarze Kleidung und eine blaue Mütze getragen haben. Zudem habe er schwarze, überstehende Zähne gehabt. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 4209-918650 bei der Polizei Schwanewede zu melden.

+In Geschäft eingebrochen+ Grasberg. In der Zeit von Sonntag 18 Uhr bis Montag 07 Uhr kam es in der Straße Am Langmoor zu einem Einbruch in ein Geschäftshaus. Bislang unbekannte Täter öffneten mittels Gewalteinwirkung eine Terrassentür und durchsuchten die Räume. Nach ersten Informationen verließen die Täter ohne Diebesgut den Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Beobachtungen können der Polizei Grasberg unter 04208-919880 mitgeteilt werden.

+Auffahrunfall mit mehreren Leichtverletzten+ Ritterhude. Bei einem Auffahrunfall auf der Stader Landstraße wurden am Montagvormittag drei Personen leicht verletzt. Eine 70 Jahre alte Fahrerin eines VW bemerkte die verkehrsbedingt stehenden Fahrzeuge in Höhe der Einmündung Am Großen Geeren zu spät und fuhr auf den BMW eines 37 Jahre alten Fahrers auf. Durch den Aufprall wurde der BMW auf den Volvo eines 52-Jährigen geschoben. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der VW und der BMW mussten anschließend abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell