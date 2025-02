POL-VER: +Holzpferd beschädigt und gestohlen++Scheibe nicht freigekratzt++Fahrradfahrerin missachtet Rotlicht+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Holzpferd beschädigt und gestohlen+ Achim. Von einem Schulhof einer Grundschule in der Straße An der Schule entwendeten bislang unbekannte Täter den Körper eines Holzpferdes. Zuvor hatten sie den Kopf auf unbekannte Weise abgerissen und zurückgelassen. Ein zweites Outdoor-Spielpferd blieb unbeschädigt. Nach ersten Informationen liegt der Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder den Tätern der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Scheibe nicht freigekratzt+ Dörverden. In der Bahnhofstraße stießen am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr zwei Pkw seitlich zusammen und es entstand ein geringer Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 23-jährige Fahrerin die Frontscheibe ihres Nissan nicht ausreichend freigekratzt, sodass sie nicht sah, wo sie hinfuhr und in den Gegenverkehr geriet. Sie stieß mit einer entgegenkommenden 21-jährigen Fahrerin eines Seat zusammen, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

+Fahrradfahrerin missachtet Rotlicht+ Verden. Auf der Kreuzung der Schulstraße zur Hamburger Straße verletzte sich am Montag, gegen 14.30 Uhr, eine 18-jährige Radfahrerin leicht. Die Fahrradfahrerin missachtete das Rotlicht der Ampel und fuhr in die linke Seite eines Opel einer 57-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte sie und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell