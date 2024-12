Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Kosmetikstudio - Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag, dem 29. November 2024, und Freitag, dem 6. Dezember 2024, Zutritt zu einem Kosmetikstudio in der Hengstbacher Straße verschafft. Sie erbeuteten eine geringe Bargeldsumme und verschwanden ungesehen von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Kosmetikstudios wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 bei der Polizei in Zweibrücken zu melden.|pizw

