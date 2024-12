Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreister Diebstahl am helllichten Tag

Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag kam es zu einem dreisten Diebstahl in der vorweihnachtlich belebten Fußgängerzone. Um 13:15 Uhr betraten zwei Männer ein Internet- und Handygeschäft in der Hauptstraße. Während einer der beiden die Eingangstür offen hielt, rannte der Zweite zielstrebig zu der Auslage und entwendete mehrere Vorführgeräte trotz angebrachter Sicherung. So schnell wie sie da waren, flüchteten die Täter auch wieder. Ihre Flucht führte sie in Richtung Ritterstraße. Die Beiden entwendeten Mobiltelefone im Wert von ca. 4.000 Euro. Die Gesetzesbrecher werden beide als Männer mit arabischem Phänotyp, 170-175 cm groß und ohne Bart beschrieben. Einer war schwarz angezogen und trug eine schwarze Wollmütze. Der Zweite trug eine beige karierte Jacke. Die Polizei Zweibrücken hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 bei der Polizeidienststelle zu melden. |pizw

