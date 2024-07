POL-PDKO: Riskantes Überholmanöver auf der B42

Oberwesel (ots) - Im Zeitraum vom 09.07.2024 gegen 18:00 Uhr bis zum 10.07.2024 gegen 09:30 Uhr kam es in der Liebfrauenstraße in Oberwesel zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW. Ein unbekannter Täter verkratzte die beiden Fahrzeuge an der Fahrerseite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Mainzer Straße 42-44 56154 ...

