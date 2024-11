Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich Nägelesgrabenstraße/ Schlachthausstraße (20.11.2024)

Rottweil (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro ist bei einem Unfall im Einmündungsbereich Nägelesgrabenstraße/ Schlachthausstraße am Mittwoch entstanden. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit einem Mercedes Citan auf der Schlachthausstraße in Richtung Nägelesgrabenstraße. An der Einmündung bog er nach links ab und prallte mit einem Audi A3 einer 22- jährigen Frau zusammen, die auf der vorfahrtsberechtigten Nägelesgrabenstraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs war. Beide Autofahrende blieben unverletzt. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Mercedes ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der entstandene Schaden am Audi wird mit etwa 5.000 Euro beziffert.

