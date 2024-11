Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rund 12.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Predigerstraße (20.11.2024)

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall auf der Predigerstraße ist am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro an drei Autos entstanden. Eine 26-jährige Fahrerin eines Renault Twingo fuhr vom rechten Straßenrand auf die Durchgangsfahrbahn ein. Hierbei prallte sie mit einem Mercedes eines 72-Jährigen zusammen, der auf der Predigerstraße in Richtung Durschstraße fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Renault noch gegen einen ebenfalls am Straßenrand geparkten Toyota Aygo geschoben. Die Autofahrenden blieben bei dem Unfall unverletzt.

