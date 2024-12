Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Rodalben (ots)

Zwischen dem 30.11. und 02.12.2024 drangen bislang unbekannte Diebe im Saturnring gewaltsam in einen an einem Wohngebäude angebauten Werkraum ein. Nach bisherigen Ermittlungen entfernten sich die Diebe ohne Beute. Bei dem Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrages. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |kips

