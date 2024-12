Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Contwig-Stambach (ots)

Am Dienstagnachmittag, 03.12.2024, gegen 17.50 Uhr stießen an der Einmündung Schulstraße/Landauer Straße ein Motorrad der Marke Honda und ein PKW Hyundai i 30 zusammen, als der Motorradfahrer die Vorfahrt des Hyundai missachtete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro. Beim Zusammenstoß wurde der Kradfahrer leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell