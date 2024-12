Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Baucontainer und Lagerhalle aufgebrochen

Kröppen (Pirmasens) (ots)

In der Nacht zu Montag waren Einbrecher unterwegs und brachen mehrere Baucontainer in der Sportplatzstraße, sowie eine Lagerhalle an der K 4, zwischen Trulben und Kröppen auf. Die unbekannten Diebe verschafften sich Zutritt in die Objekte und suchten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nahmen die Täter Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von circa 20.000 Euro mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand in der fraglichen Nacht etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell