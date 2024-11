Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - B 292 voll gesperrt - PM 2

Waibstadt (ots)

Am Freitagnachmittag den 15.11.2024, gegen 17.40 Uhr, befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 24-Jähriger mit seinem Audi die B 292 von Neckarbischofsheim kommend in Richtung Waibstadt. Hier übersah er das Stauende eines sich an der Ampelanlage der B 292 / L 549 gebildeten Rückstaus und fuhr einem dort stehenden Honda Kleinkraftrad eines 17-Jährigen ins Heck. Dadurch wurde das Kleinkraftrad auf den davorstehenden VW einer 52-Jährigen geschoben und der 17-Jährige auf diesen geschleudert. In der weiteren Folge kollidierte der Audi noch mit dem VW, geriet in den Gegenverkehr, und stieß frontal mit einem entgegenkommenden weiteren VW einer 34-Jährigen zusammen. Durch diese Kollision wurden der Audi nach links und der VW nach rechts jeweils in eine abfallende Böschung abgewiesen, wo beide zu Stehen kamen. Während die 52-jährige VW-Fahrerin unverletzt blieb erlitten der 24-jährige Unfallverursacher, die 34-jährige VW-Fahrerin und deren 5-jährige Beifahrerin leichtere Verletzungen. Der 17-Jährige Honda Fahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf insgesamt ca. 38 000,- Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Waibstadt war bei den Bergungs-, Reinigungs- und Absperrmaßnahmen mit 12 Mann im Einsatz. Für diesen Zeitraum war die B 292 bis 22.40 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

