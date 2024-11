Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf der B 37, PM 2

Neckargemünd (ots)

Am Freitagnachmittag den 15.11.2024, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Daimler Benz Fahrerin mit ihrem Pkw die Neckargemünder Straße. Während der Fahrt stellte sie einen Brandausbruch an ihrem Pkw fest. Der Fahrzeuglenkerin gelang es noch das Fahrzeug am Straßenrand abzustellen und sich in Sicherheit zu bringen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd, die mit 16 Mannheim im Einsatz war, konnte der mittlerweile entstandene Vollbrand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Durch das Brandgeschehen wurde eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Am Pkw der 18-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die Neckargemünder Straße musste für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis ca. 20.30 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

