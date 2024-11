Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter täuscht Senioren und bestiehlt ihn - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 11:30 Uhr ein 81-Jähriger in einer Tiefgarage im Quadrat N 1 durch einen Unbekannten angesprochen. Der Mann fragte, ob man ihm ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Der hilfsbereite Senior begann seinen Geldbeutel nach Kleingeld zu durchsuchen. Der Unbekannte griff ebenfalls an den Geldbeutel, angeblich um dem älteren Mann bei der Suche nach den Münzen zu helfen. Danach verabschiedete sich der Unbekannte und lief weiter. Kurze Zeit später musste der Senior feststellen, dass der Mann ihm mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel gestohlen hatte. Der Täter wird als ungefähr 40 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß beschrieben. Er hatte eine stämmige Figur, ein rundes Gesicht und kurze schwarze Haare, die an den Seiten ausrasiert waren. Er sprach Deutsch mit einem leichten Akzent und war komplett schwarz gekleidet. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er einem südeuropäischen Phänotyp. Der Polizeiposten Mannheim-Waldhof übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 76254-0 zu melden.

