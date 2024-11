POL-MA: BAB6/Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Autobahn mit 100.000 Euro Schaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr überholte ein 60-jähriger Renault-Fahrer auf der K4250 in Fahrtrichtung Ketsch einen Traktor mit Anhängergespann. Während des Überholvorgangs bog eine vor dem Traktor fahrende 60-jährige Frau in ihrem Dacia auf einen Feldweg ab. Hierbei kam ...

mehr