Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat den Caddy gestreift?

Pirmasens (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Montagvormittag in der Zweibrücker Straße, den VW beschädigte. Der weiße Transporter stand zwischen 10.40 - 10.50 Uhr auf einem Parkplatz eines großen Elektronikfachgeschäfts. Die Polizei vermutet, dass der Verursacher mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs war und beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten streifte. Dieses wurde am hinteren linken Kotflügel, in einer Höhe zwischen 48cm - 82cm, beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

