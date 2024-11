Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Takko-Parkplatz - Zettel hinterlassen und davongefahren - Polizei sucht Zeugen (27.11.2024)

Stockach (ots)

Die Polizei Stockach sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Talstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den auf dem Parkplatz des Takko abgestellten schwarzen VW Scirocco, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend hinterließ der Verursacher einen Zettel mit einer Telefonnummer am dem beschädigten Wagen und fuhr davon. Versuche unter der angegebenen Nummer jemand zu erreichen schlugen bislang fehl.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: hat man einen Unfall verursacht und der andere Unfallbeteiligte ist nicht vor Ort, so ist eine Meldung bei der Polizei erforderlich. Hinterlässt man lediglich einen Zettel mit einer Erreichbarkeit und fährt dann davon, liegt eine Unfallflucht vor. Dabei handelt es sich um eine Straftat, die neben einer Geldstrafe auch ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg zur Folge haben kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell