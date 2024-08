Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Fahrzeugbrand, Hinweise erbeten

Neuried (ots)

Am Dienstag gegen 2:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Ortenau ein Fahrzeugbrand an der L98 im Gewann Kühgrün gemeldet. Im Bereich der Zufahrt eines Kieswerkes konnte ein in Vollbrand stehender VW Golf festgestellt werden. Die Feuerwehr Neuried löschte den Brand vollständig. Vor Ort konnte durch die Beamten des Polizeiposten Neuried der 47-jährige Fahrzeugführer festgestellt werden, der in der Nähe übernachtet haben soll. Nach Angaben des Mannes sollen sich zwischen 0 Uhr und 0:30 Uhr drei männliche Personen an seinem Fahrzeug befunden haben. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit den unbekannten Männern sollen diese auf ihn eingeschlagen haben, woraufhin der 47-Jährige flüchtete. Die Ursache zur Entstehung des Brandes und inwieweit die drei Personen möglicherweise mit dem Brand in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brandausbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden. /al

