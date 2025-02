Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: POL-VER: +++ Oytener muss Auto stehen lassen +++ Pkw-Diebstahl in Achim +++ Einbruch in Riede +++ Unfallflucht auf der A1 +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Oytener muss Auto stehen lassen

Oyten. Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim einen 37-jährigen Oytener, der die Jahnstraße in Oyten mit seinem Pkw befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da der gemessene Alkoholwert unter 1,1 Promille lag, blieb es bei der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie der Untersagung der Weiterfahrt.

Pkw-Diebstahl in Achim

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, wurde in der Leipziger Straße in Achim ein Pkw entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen BMW in weiß. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können oder weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Riede

Thedinghausen/Riede. In der Zeit von Freitagmorgen bis Freitagabend kam es in der Straße Auf dem Felde in Riede zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten es nach möglichem Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können oder weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Unfallflucht auf der A1

BAB 1. Freitagnacht befuhr ein 52-jähriger Ford Fahrer die A1 in Richtung Bremen zwischen der Anschlussstelle und dem Bremer Kreuz, als er von einem weiteren Pkw überholt wurde. Da dieser, nach Aussage des Mannes, zu nah an seinem Fahrzeug herankam, musste der 52-Jährige ausweichen. Hierbei geriet er ins Schleudern und kollidierte letztlich mit der Mittelschutzplanke. Am Ford entstanden dabei erhebliche Sachschäden, sodass der Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der unfallverursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und blieb bislang unbekannt.

Landkreis Osterholz

Unfallflucht in Garlstedt

Osterholz-Scharmbeck. Am späten Freitagabend kam es im Osterholzer Ortsteil Garlstedt, im Kreuzungsbereich der Bremerhavener Heerstraße und Garlstedter Straße, zu einem Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Ampel kollidierte. Am beteiligten Pkw sowie der Ampelanlage entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sich Zeugen bitte an die Polizeidienststelle in Osterholz-Scharmbeck unter 04791 3070.

