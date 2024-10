Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw

Völklingen (ots)

Am Mittwoch, den 16.10.24, im Tatzeitraum von 15:00 Uhr bis 15:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Crossfit Box in der Stadionstraße in 66333 Völklingen an einem schwarzen BMW X3 die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Gegenstände entwendet.

Mit dem Diebesgut entfernte sich der Täter im Anschluss trotz Publikumsverkehr in unbekannte Richtung vom Tatort.

Zeugen, die die Tat gesehen haben oder die in v.g. Tatzeitraum auf dem Parkplatz etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 06898/2020 an die Polizeiinspektion Völklingen wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell