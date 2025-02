Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Beifahrerin übersieht Radfahrer +++ Mit Alkohol aber ohne Führerschein +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Beifahrerin übersieht Radfahrer Oyten. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Dieses Motto sollten sämtliche Verkehrsteilnehmer immer im Kopf haben. Auch für Beifahrer ist es notwendig, vor dem Aussteigen einen Blick in den Außenspiegel und/oder einen Schulterblick zu riskieren. Am Samstagmittag öffnete nämlich eine 29-jährige Beifahrerin die Tür eines parkenden Pkw. Ein herannahender Radfahrer aus Oyten konnte nicht mehr bremsen, stieß gegen die Tür und kam anschließend zu Fall. Durch den Sturz wurde der 35-jährige Radfahrer leicht verletzt. Am Fahrrad und an der Autotür entstand Sachschaden. Der Unfall ereignete sich in der Lindenstraße in Oyten.

Landkreis Osterholz

Mit Alkohol aber ohne Führerschein

Osterholz-Scharmbeck. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagabend, stellten zwei Beamte der Polizei Osterholz im Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck bei einem 46-jährigen Pkw-Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Bei der folgenden Überprüfung wurde ein Atemalkoholwert von über 1,2 Promille festgestellt. Zudem ist der 46-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

