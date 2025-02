Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Gartencenter eingebrochen++Fahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Gartencenter eingebrochen+ Oyten. In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Borsteler Landstraße im Ortsteil Bassen ein. Sie verschafften sich mit Gewalt Zugang in den Verkaufsraum des Gartencenters und entwendeten mehrere Gartengeräte sowie Elektrogeräte aus den Büros. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Fahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall+ Verden. Auf der Lindhooper Straße kam es am Sonntag, gegen 13.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fahrerin leicht verletzte und an den drei beteiligten Fahrzeugen ein hoher Sachschaden entstand.

Eine 58-jährige Fahrerin eines Seat beabsichtigte von der L171 nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und hielt auf der Fahrbahn an. Hinter ihr kam ein 77-jähriger Fahrer eines Suzuki ebenfalls zum Stehen. Eine dahinter fahrende 36-Jährige in einem Seat bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Suzuki auf. Durch den Aufprall wurde der Suzuki auf den Seat der 58-Jährigen geschoben. Die 36-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Der Seat der 36-Jährigen und der Suzuki waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 29.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

