POL-MFR: (1284) Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schwabach (ots) - Am Mittwoch (18.12.2024) brachen Unbekannte in eine Wohnung im Schwabacher Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 18:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einer Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gutenbergstraße. Hierdurch verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Aus ...

