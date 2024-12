POL-MFR: (1282) Drogen im Rucksack - Polizistin bei Anhaltung eines Radfahrers verletzt

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (18.12.2024) geriet eine Erdgeschosswohnung in der Nürnberger Südstadt in Brand. Mehrere Personen mussten vor Ort untersucht werden, zwei Verletzte kamen in ein Krankenhaus. Gegen 02:50 Uhr ging über die integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über Rauch aus einer Wohnung in der ...

