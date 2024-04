PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Bad Homburg und Königstein +++ Alleinunfall in Usingen - Kradfahrer schwerverletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser

Tatort: 61350 Bad Homburg, Höllsteinstraße

Tatzeit: Sonntag, 31.03.2024, 20:48 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in der Höllsteinstraße in Bad Homburg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein oder mehrere Täter schoben den Rolladen eines Erdgeschossfensters nach oben und versuchten dieses mittels Werkzeugs zu öffnen. Dieser Versuch löste die Alarmanlage des Hauses aus, weshalb die Täter die Flucht ergriffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Scharderhohlweg

Tatzeit: Sonntag, 31.03.2024, 21:55 Uhr

Am Sonntag, den 31.03.2024, versuchten unbekannte Täter gegen 21:55 Uhr über die im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür in ein Einfamilienhaus einzudringen. Hierzu schlugen die Täter die benannte Glastür mit einem Schlagwerkzeug ein. Anschließend wurde der Türgriff umgelegt und die Tür geöffnet. Da hierbei vermutlich die Alarmanlage des Hauses auslöste, entfernten sich die Täter daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatobjekt, ohne dieses betreten zu haben. Der hierbei entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Alleinunfall mit Personenschaden

Unfallort: Gemarkung Usingen, B275, zwischen der Abfahrt Wernborn und dem Bremthaler Quarzitwerk, Höhe der Hessenmühle

Unfallzeit: Sonntag, 31.03.2024, 11:20 Uhr

Ein 34-jähriger Kradfahrer befuhr die B275 aus Richtung Usingen kommend, in Fahrtrichtung Langenhain-Ziegenberg. Auf Höhe der Hessenmühle verlor der Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher wurde hierdurch schwer verletzt und musste mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen werden. Die B275 war aufgrund des Rettungseinsatzes kurzzeitig voll gesperrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell