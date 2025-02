Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Autofahrerin fährt 13-Jährigen an und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Am Freitagnachmittag (31. Januar) fuhr eine unbekannte Autofahrerin an der Kreuzung Huttropstraße/Steeler Straße/Oberschlesienstraße einen 13-Jährigen an und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannte Autofahrerin fuhr gegen 16:45 Uhr auf der Huttropstraße in Richtung Oberschlesienstraße, als der 13-Jährige an oben genannter Kreuzung plötzlich über die Huttropstraße lief. Die Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr den 13-Jährigen an. Sie stieg kurz aus, fuhr dann aber weiter in Richtung Oberschlesienstraße. Der verletzte 13-Jährige rief selbst einen Rettungswagen, der ihn ins Krankenhaus brachte.

Die Unbekannte soll circa 50 bis 60 Jahre alt und bei normaler Statur etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Sie soll braune, schulterlange Haare gehabt haben. Bei dem Wagen soll es sich um einen grauen Kleinwagen gehandelt haben, auf dessen Beifahrersitz ein älterer Mann saß.

Die Polizei sucht nun nach der flüchtigen Fahrerin bzw. nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SyC

