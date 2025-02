Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung Polizei Verden

Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Vorläufige Festnahme von fünf Verdächtigen nach versuchtem Einbruch

Achim. Bei einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Fünfackernweg konnten am Montagvormittag insgesamt fünf Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Gegen 11.30 Uhr meldeten sich aufmerksame Nachbarn über den Notruf der Polizei, dass sie mehrere verdächtigte Personen auf dem Grundstück ihrer Nachbarn sehen würden. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchteten drei Männer aus der Wohnsiedlung über ein angrenzendes Feld. Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung zu Fuß über die Felder in Richtung Schaphuser Weg auf. Durch weitere Polizeikräfte und die tatkräftige Unterstützung eines weiteren Zeugen konnten die drei Männer im Alter von 24, 23 und 21 Jahren im Verlauf gestellt und vorläufig festgenommen werden. Noch bei der Sachverhaltsaufnahme fiel den Beamten ein auffälliges Fahrzeug in der Nähe des ursprünglichen Tatortes auf. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrzeugführers und seines 25-jährigen Beifahrers ergaben sich Hinweise, dass sie in Beziehung zu den drei Beschuldigten stehen und es entstand der Verdacht, dass sie an der Tat beteiligt sein könnten. Die beiden Männer wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Dienstag wieder entlassen. Gegen die drei anderen Männer erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden am Dienstagmittag einen Haftbefehl. An dem angegangenen Wohnhaus und dem kontrollierten Pkw führten Beamte der Spezialisierten Tatortgruppe und des Kriminalermittlungsdienstes am Montag Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim. Diese dauern derzeit an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Erneuter Aufbruch Zigarettenautomat

Lilienthal. Bisher unbekannte Täter öffneten im Laufe des gestrigen Tages mittels eines unbekannten Gegenstandes einen Zigarettenautomaten in der Klosterstraße. Sie konnten wiederum Bargeld und Tabakwaren entwenden. Bereits eine Woche zuvor wurde in der Falkenberger Landstraße ein Zigarettenautomat angegangen (wir berichteten). Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tätern sowie verdächtige Beobachtungen der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell