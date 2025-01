Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter stehlen auffälligen Geländewagen in Hannover-Döhren - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 06./07.01.2025, haben unbekannte Täter in Hannover-Döhren einen auffälligen Geländewagen der Marke Mercedes gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 34.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei parkte die Fahrzeughalterin ihr Auto am 06.01.2025 gegen 23:00 Uhr in einer Parkbucht an der Hildesheimer Straße/Fiedelerstraße in Hannover-Döhren. Am 07.01.2025 gegen 01:00 Uhr wurde das Auto durch einen Zeugen noch an Ort und Stelle gesehen. Als die Fahrzeughalterin am 07.01.2025 gegen 04:30 Uhr zur genannten Parkbucht zurückkehrte, stellte sie das Fehlen des Geländewagens fest. Da dieser bislang nicht aufgefunden wurde, bittet die Polizei nun mithilfe eines Fotos vom Fahrzeug die Bevölkerung um Unterstützung.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen grauen Mercedes X 250d, Baujahr 2017. Das Fahrzeug ist an der linken Seite der Stoßstange leicht beschädigt und hat einen Aufkleber mit der Aufschrift "Atatürk 05 Amasya" in der Heckscheibe.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem entwendeten Geländewagen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, nash

