POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots) - Ein Feuer hat am Freitagnachmittag in Thönse eine Scheune zerstört und erheblichen Sachschaden verursacht. Während die dort untergebrachten Tiere gerettet werden konnten, erlitten drei Personen leichte Rauchgasvergiftungen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Der Brand brach am Freitag, 03.01.2025, gegen 14:30 Uhr in einer Scheune im Burgwedeler Ortsteil Thönse aus. In der Scheune lagerten ...

