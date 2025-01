POL-H: Neustadt am Rübenberge (L 360): 18-Jährige verunglückt betrunken und wird schwer verletzt

Hannover (ots) - Am Samstagnachmittag, 04.01.2025, ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Straße in Langenhagen durch einen Brand vollständig zerstört worden. Die Polizei ermittelt gegen den 55-jährigen Mieter wegen schwerer Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover wurde der Wohnungsbrand gegen 15:35 Uhr der ...

