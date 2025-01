Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwere Brandstiftung in Langenhagen - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Hannover (ots)

Am Samstagnachmittag, 04.01.2025, ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Straße in Langenhagen durch einen Brand vollständig zerstört worden. Die Polizei ermittelt gegen den 55-jährigen Mieter wegen schwerer Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover wurde der Wohnungsbrand gegen 15:35 Uhr der Polizei gemeldet. Alle Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Aus einer Dachgeschosswohnung retteten die Einsatzkräfte einen Hund und eine Katze. Das gesamte Gebäude ist durch den Schaden derzeit unbewohnbar. Die betroffenen Mieter wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Der 55-jährige Bewohner der Brandwohnung wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Über die Hintergründe der Tat liegen noch keine Erkenntnisse vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Hannover hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an. /nash

