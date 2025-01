Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 83-Jährige aus Seniorenheim vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Renate S. geben?

Hannover (ots)

Mit einem Foto sucht das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken nach der 83-jährigen Renate S. Sie wurde am Samstagnachmittag von Mitarbeitenden eines Seniorenheims in der Berggartenstraße in Hannover-Herrenhausen als vermisst gemeldet. Die Seniorin ist dement und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken wurde die 83-Jährige gegen 16:50 Uhr als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde sie gegen 16:00 Uhr gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, unter anderem mit Hubschrauber und Mantrailer (Personenspürhund) im Bereich Berggarten, Herrenhäuser Gärten, Georgengarten, führten leider nicht zum Auffinden der Seniorin. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche.

Die Vermisste trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine hellblaue Weste, einen dunkelblauen Pullover und eine dunkle Hose. Die Seniorin hat hellbraun-graue Haare, die sie kurz trägt. Renate S. ist stark dement und kann Gefahren nicht einschätzen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Renate S. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell