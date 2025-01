Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Jugendliche durch Unbekannten mit Reizstoff besprüht

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.01.2025) um 18.30 Uhr hielten sich drei männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren an der Bushaltestelle "Johanneskirche" an der Einener Straße in Telgte auf. Hier wurden sie zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen. Als sie die Person aufforderten sie in Ruhe zu lassen, besprühte der Mann sie mit einem Reizstoff. Zwei der Jugendlichen wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Der Täter soll circa 185 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hatte einen Vollbart, war schwarz gekleidet und einen südländischen Phänotypus. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

