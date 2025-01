Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr und Syke - Verkehrsunfälle ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Bremer Straße / Carl-Zeiss-Straße (sog. Ikea-Kreuzung) sind am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 40-jährige Fahrerin wollte bei Grün nach links von der Bremer Straße in die Carl-Zeiss-Straße abbiegen. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bremer Straße aus Bremen kommend in Richtung Weyhe. Nach ersten Erkenntnissen beachtete sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht und fuhr in die Kreuzung. Beide Pkw kollidierten, zum Glück wurde aber niemand verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 20000 Euro. Durch den Verkehrsunfall kam es zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Syke - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr an der Kreuzung Krusenberg / Okeler Straße wurde die Fahrerin eines Pkw leicht verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Straße Krusenberg nach links in die Okeler Straße einbiegen. Hierbei übersah sei den Pkw einer 39-jährigen Fahrerin, die die Okeler Straße befuhr. Bei der Kollision beider Pkw wurde die 39-jährige Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 34000 Euro.

