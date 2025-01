Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barver, Lkw landet auf Acker - Twistringen, Fahrerin bei Unfall an Kreuzung verletzt - Bruchh.-Vilsen, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Barver - Lkw landet auf Acker

Am Mittwochmittag gegen 14.50 Uhr geriet ein 56-jähriger Fahrer mit seinem Lkw-Sattelzug von der Sulinger Straße und landete auf einem Acker. Der 56-Jährige befuhr die B 214 in Richtung Sulingen, als er nach noch unbekannten Gründen in einer Kurve von der Straße geriet, ein Verkehrszeichen überfuhr, die Rasenfläche eines Grundstücks durchfuhr und schließlich auf einem angrenzenden Acker landete. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein kurzes Unwohlsein des Fahrers die Unfallursache gewesen sein. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Twistringen - An Kreuzung getroffen

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Wildeshäuser Straße / Westerstraße ist am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Sie befuhr die Westerstraße und wollte an der Kreuzung die Wildeshäuser Straße überqueren. Dabei achtete sie nicht auf den Pkw einer 56-jährigen Fahrerin, die auf der Wildeshäuser Straße in Richtung Twistringen unterwegs war. Beide kollidierten, dabei erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie. Der Sachschaden beträgt ca. 16000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Pkw auf Parkplatz beschädigt

Am Dienstag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 19.15 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz an der Marktplatzstraße geparkter Pkw Audi A6 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel 04252 / 938250, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell