Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Versuchter Diebstahl eines Wohnwagens ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Zeit von 02.30 Uhr bis 06.20 Uhr ein Zugangstor geöffnet und sind auf ein Firmengelände in der Carl-Zeiss-Straße eingedrungen. Die Täter öffneten gewaltsam zwei Wohnwagen, ohne jedoch etwas zu entwenden. An einem weiteren Wohnwagen brachten sie ein Kennzeichen, was sie zuvor entwendet hatten, an, um vermutlich den Wohnwagen zu entwenden. Aus noch unbekannten Gründen ließen sie von dem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell