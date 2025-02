POL-VER: Pressemeldung vom 23.02.2025

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - Pressemeldung vom 22.02.2025 Bereich PI Verden Keine relevanten Ereignisse. Bereich PK Achim Tageswohnungseinbruch in Achim Am späten Freitagnachmittag kam es in Achim in der Straße Philosophenweg zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter männlicher Täter verschaffte sich Zugang über ein Fenster des Gebäudes. Im Inneren wurden diverse ...

