POL-AUR: Friedeburg - Farbschmierereien

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Weitere Zeugen gesucht Wie bereits berichtet, ist in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek an der Großen Mühlenwallstraße in Aurich ein 32-jähriger Mann von einem Unbekannten angegriffen worden. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Das 32-jährige Opfer wollte sich nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 3.30 Uhr an einen Tisch setzen, als ihm ein ...

mehr