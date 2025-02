Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Blomberg - Ladung verloren

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch in Blomberg während der Fahrt einen Teil seiner Ladung verloren und dadurch einen entgegenkommenden Pkw beschädigt. Gegen 16:30 Uhr befuhr der unbekannte Lkw-Fahrer die Blomberger Straße in Fahrtrichtung Neuschoo, als sich ein Stein von dem Anhänger löste. Der Stein traf einen entgegenkommenden BMW. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei in Esens nimmt sachdienliche Hinweise unter 04971 926500 entgegen.

Esens - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Esens ereignet. Zwischen 10:30 Uhr und 10:47 Uhr stieß auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren mit einem geparkten roten Nissan Micra zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Esens unter 04971 926500 entgegen.

