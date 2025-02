Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250220 - 0181 Frankfurt - Heusenstamm: Selbstanzeige nach möglicher Unfallflucht - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 41-jähriger Mann meldete sich am Sonntag (16. Februar 2025) bei der Polizeistation Heusenstamm. Er bemerkte an seinem Fahrzeug einen langen Kratzer entlang der gesamten Beifahrerseite und einen Kratzer an der rechten vorderen Stoßstange. Es wird vermutet, dass er beim Vorbeifahren einen stabilen Gegenstand touchierte.

Der Schaden wurde zwischen dem 14. Februar 2025 und dem 16. Februar 2025 verursacht. Der Mann gab an, seine Fahrt im Bereich der Frankfurter Zeil gestartet zu haben und dann über die BAB 3 Richtung Würzburg auf die B 45 in Richtung Dieburg und schließlich in Richtung Rodgau- Weiskirchen gefahren zu sein. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen roten VW Caddy.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich eines potenziellen Unfallschadens geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 / 69080 oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

